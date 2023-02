Fuorigrotta | guerra ai parcheggiatori abusivi durante Napoli-Cremonese | sequestri e sanzioni

Leggi su 2anews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una serie di controlli da parte della Polizia Municipale disono stati messi in atto nel quartiere, in occasione dell’incontro calcistico serale. La Polizia Municipale di, per assicurare le attività di viabilità e di sicurezza nelle aree circostanti lo Stadio Maradona, nel quartiere, in occasione dell’incontro calcistico seraleha