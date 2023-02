Fuorigioco semiautomatico | serve davvero? I dubbi sono tanti

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La gara tra Juventus e Fiorentina ha portato diversisu; cerchiamo di capire di cosa si tratta. Nell’ultimo match di campionato giocato e vinto dalla Juventus contro la Fiorentina, nonmancate le polemiche e non parliamo soltanto della sfuriata di Allegri nei confronti di un tifoso. La gara è stata tesa, combattuta dall’inizio alla fine e con due situazioni al limite; parliamo dei gol annullati, nel secondo tempo, a Vlahovic e a Castrovilli. Il primo avrebbe, probabilmente, chiuso la partita mentre il secondo poteva regalare ai viola un pareggio pesantissimo in termini di classifica. In entrambi i casi ad aiutare l’arbitro ad annullare i gol ci ha pensato il; l’attaccante della Fiorentina, su assist di Kostic, si era ...