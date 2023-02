Frasi sul Carnevale | la festa più stravagante che c’è

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tra le feste popolari più note in Italia (e non solo) c’è il, forse la più bizzarra e divertente, sia per i grandi che per i piccini. Di derivazione cattolica, il suo significato deriva dal latino (carnem levare, togliere la carne) e indica il cosiddetto martedì grasso, prima della Quaresima. Ilfa parte della nostra cultura, del patrimonio delle nostre tradizioni e festività. Lo abbiamo festeggiato in maschera ogni anno da piccoli, e c’è chi continua a celebrare questo evento anche da adulto, in coppia, con gli amici o con la sua famiglia. In moltissime regioni d’Italia ci sono anche delle ricette tradizionali legate proprio al periodo di, i caratteristici dolci per questa divertente, che si celebra tra sfilate, maschere, stelle filanti e coriandoli, travestiti dal personaggio che ...

