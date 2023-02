FOTO – Sampdoria-Inter | si avvicina il calcio d’inizio | svelata la maglia

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’si appresta a sfidare ladell’ex Stankovic. Il club nerazzurro su Twitter svela lacon la quale Lautaro Martinez e compagni scenderanno in campo al “Marassi”– L’di Simone Inzaghi, dopo il derby vinto contro il Milan, si appresta ad affrontare ladell’ex Stankovic, alla ricerca di disperati punti salvezza. Il club nerazzurro, attraverso l’account ufficiale su Twitter svela lacon quale scenderà in campo, ovvero la terza. Di seguito il post pubblicato sul social-network. Oggi in brillante #Forzapic.twitter.com/qdN8GUD2lZ —(@) February 13, 2023 Fonte: Twitter – ...