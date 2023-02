Forza Italia e Lega accelerano sulla separazione delle carriere dei magistrati

... " Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere dubbi, vota per noi, scegli il simbolo di, fallo nel tuo interesse e di tutti gli italiani ". 12:...... " Mi rivolgo a chi pensasse di non andare a votare, a chi è indeciso: tu non devi avere dubbi, vota per noi, scegli il simbolo di, fallo nel tuo interesse e di tutti gli italiani ". 13:...

Le parole di Berlusconi su Zelensky fanno litigare Pd e Forza Italia. Silenzio di Lega e M5s AGI - Agenzia Italia

Anche Tajani smentisce Berlusconi: «Forza Italia sta con l'Ucraina». Pd e Azione all'attacco: «Ecco perché l'Italia è ... Open

Forza Italia: "Sostegno di Berlusconi a Ucraina mai in dubbio" Adnkronos

'Berlusconi bacia le mani insanguinate di Putin' Agenzia ANSA

L’Ucraina risponde a Berlusconi: “Un agitatore vip per conto della Russia Il Fatto Quotidiano

È successo anche a ottobre, proprio nei giorni delle trattative per la formazione del governo, quando il presidente di Forza Italia gettò scompiglio nei negoziati romani e nei loro riflessi europei.Al ministro Anna Maria Bernini al Bo per l'inaugurazione dell'anno accademico era inevitabile domandare una sua opinione su quanto detto da Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sulla guerra in ...