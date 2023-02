Formula 1 | Ferrari | la presentazione della nuova monoposto | ecco dove vederla

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Mancano ormai solo poche ore allaSF-23, lacon cui Charles Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di conquistare il Mondiale 2023. Evoluzioneveloce F1-75 dello scorso anno, laRossa sarà la prima a essere svelata durante lagestione di Frédéric Vasseur, pur essendo stata sviluppata quasi interamente sotto il controllo dell’ex team principal Mattia Binotto. La SF-23 sarà presentata a Maranello, il giorno di San Valentino, in occasione di un evento che sarà trasmesso in diretta TV e in streaming. BUDAPEST, HUNGARY – JULY 29: A detail view of alogo during practice ahead of the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 29, 2022 in Budapest, Hungary. (Photo by Bryn Lennon – ...

Il team di Maranello torna ad adottare la sigla SF - acronimo di Scuderia- dopo che l'anno scorso aveva optato per F1 - 75 e lo fa per l'ottava volta dal 2015. Il 23 è invece ovviamente ...Già qualche foto, nell'applicazione ufficiale della, è cominciata a girare. Beh, a dire il vero non si vede nulla, ma solamente un telo che copre quella che potrebbe essere la monoposto che ...

F1 Steiner esclusivo: ambizioni Haas legate alla sinergia Ferrari FUNOANALISITECNICA

La Formula 1 dà ragione alla Ferrari: Red Bull avrà meno vantaggi. Ma è una vittoria a metà Fanpage.it

Ferrari, le sigle delle F1 dell'era ibrida: tutte le rosse dal 2014 al 2022... in attesa della SF-23 La Gazzetta dello Sport

Paddy Lowe a Maranello! Niente F1, ha proposto a Ferrari l'e-fuel Motorsport.com - IT

BUDAPEST, HUNGARY – JULY 29: A detail view of a Ferrari logo during practice ahead of the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 29, 2022 in Budapest, Hungary. (Photo by Bryn Lennon – Formula ...Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l’arrivo di Bang & Olufsen ... insieme al team per offrire esperienze di nuova generazione agli appassionati di Formula 1 attraverso attivazioni che avverranno ...