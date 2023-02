Formia | manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Pasquale Testa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023)– Riqualificazione di strade, completamento, messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, nell’ottica di crescita dell’intero territorio, pone l’attenzione sul rifacimento delle strade e sulladeilato ferrovia di via, che nel 2022 fu interessata anche dai lavori per la messa in sicurezza del sottopasso della linea ferroviaria. Il progetto definitivo di opere necessarie alla riqualificazione delle aree urbane comprende ladel marciapiede, il taglio di essenze arboree senza sostituzione – i camminamenti presentano larghezze esigue che per motivi legati alla sicurezza non consentono ...