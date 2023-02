Fontana e Rocca eletti governatori Crolla l' affluenza 

Leggi su agi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) AGI - Trionfa il centrodestra in Lombardia e nel Lazio. Vincono, con ampio margine, Attilioe Francesco, e la coalizione di governo aumenta i consensi rispetto al 25 settembre scorso. I dati sulla partecipazione al voto, però, sono disastrosi, e hanno superato anche le peggiori previsioni. L'affluenza definitiva per le regionali di febbraio 2023 in Lombardia e nel Lazio è stata del 40%. Nel 2018, quando si voto' insieme alle politiche, ma nella sola giornata di domenica, fu del 70,63%. Il ritorno, quindi, ai seggi aperti anche il lunedì, dalle 7 alle 15, non ha affatto contribuito a riportare gli elettori alle urne. Per questo appuntamenti elettorale di metà febbraio, a turno unico, hanno votato appena 4 elettori su 10. In Lombardia l'affluenza definitiva è stata del 41,67%, nel Lazio del 37,2%. Nel 2018, quando si voto' insieme alle ...