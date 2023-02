Fognini-Djere stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2023

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Fabioaffronterà Laslonel primo turno dell’Atp 250 di, in programma dal 13 al 19 febbraio. Con una settimana di ritardo sulla tabell di marcia rispetto a quanto inizialmente previsto inizia la trasferta sudamericana del tennista ligure, che ha dovuto rinunciare al torneo di Cordoba per l’infortunio patito agli Australian Open. Nella speranza che l’azzurro sia riuscito a mettersi alle spalle questo ennesimo inconveniente fisico, l’esordio nella capitale argentina resta comunque complesso, contro un tennista che sul rosso si esprimere molto bene e che si è affacciato qualche anno fa sul circuito maggiore proprio ottenendo dei bei risultati sul rosso durante questa trasferta di febbraio.ha vinto il precedente giocato sull’erba di Wimbledon, ma il ...

Perinvece la terra rossa argentina sarà un test fisico importante, dopo l'assenza all'ATP ... Dovrà vedersela al primo turno contro Laslo(1 - 1 i precedenti) e in caso di vittoria, sarà ......30: Pedro Martinez vs Bernabe Zapata Miralles A seguire: Thiago Monteiro vs Pedro Cachin Non prima delle 22:30: Fabiovs LasloNon prima delle 00:00: Jaume Munar vs Guido Pella

Il programma di un'altra impegnativa settimana di febbraio: Sinner a Rotterdam per conferme con occhio su Tsitsipas. Lorenzo Musetti torna in campo sulla terra argentina, insieme a Fabio Fognini ...Non prima delle 22:30 italiane, partirà la sessione serale. A scendere in campo, a quel punto, sarà Fabio Fognini, il quale affronterà Laslo Djere per la terza volta in carriera: a Ginevra 2021, il ...