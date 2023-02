Fisco addio ai problemi Ecco cosa puoi fare

Leggi su formatonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un sogno sarebbe direai debiti col. Ogni contribuente ne sarebbe contento. Oggi è possibile. Grazie all’attuale Legge di Bilancio si potranno chiudere tanti insoluti. È possibile presentare la domanda. Sicuramente sarà un sospiro di sollievo per i tanti contribuenti che hanno una sorta di spada di Damocle sulla testa e sul portafoglio. – Formatonewsha previsto la Legge di Bilancio in merito a questo interessante argomento? L’attuale Legge di Bilancio ha previsto per i contribuenti che vogliono regolarizzare la loro posizione molte opportunità. Ad esempio si assiste allo stralcio dei debiti che hanno un importo residuo fino a 1.000 euro, e anche la definizione agevolata per diverse situazioni che riguardano i contribuenti. Quali sono le novità L’Agenzia delle Entrate fornisce delle interessanti ...