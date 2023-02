Firenze | imbratta Ponte Vecchio con un pennarello | la frase d' amore della turista fa scattare la maxi multa

Non è la prima volta Anon è la prima volta che un turista si rende protagonista di un gesto simile sul Ponte Vecchio . Nel 2020, infatti, un giovane turista statunitense non si era fatto ...La ragazza, 22 anni e in gita acon due amiche, è stata bloccata dagli agenti prima che terminasse la frase. Per lei è scattata la denuncia per deturpamento e imbrattamento di monumento ...

Firenze, imbratta Ponte Vecchio con un pennarello: la frase d'amore ... leggo.it

Firenze, "Ultima generazione" imbratta il Consiglio della regione Toscana RaiNews

Clima, Ultima generazione imbratta Palazzo della Regione a ... Il Sole 24 ORE

Firenze, Ultima Generazione imbratta Palazzo Regione - LaPresse LAPRESSE

Imbratta Ponte Vecchio con un pennarello, denunciata turista di 22 anni in gita a Firenze La Repubblica Firenze.it

Una turista, in visita a Firenze, ha pensato bene di imbrattare uno dei simboli del copoluogo toscano con una frase d'amore. La giovane spagnola ha scritto con un pennarello su un muro di Ponte ...i precedenti Turista denunciata per avere imbrattato Ponte Vecchio La giovane, una spagnola di 22 anni, si trovava a Firenze con due amiche. Quando il gruppo è arrivato a Ponte Vecchio, attorno a ...