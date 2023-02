Fiori sopra l’inferno streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Stasera, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time.intv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai ...