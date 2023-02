Fiori sopra l’inferno | Stasera tutto è possibile o Freedom? La tv del 13 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 13su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la fiction ”– I casi di Teresa”. Il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Sulla scena del crimine giunge l’Ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra. Dalla parte opposta del promontorio 4 bambini si incontrano nel loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. Intanto Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il “Fantasma”. L’indomani Gaetano Brughi rivela a Teresa che nel punto dov’è stato trovata l’auto di Valent era sepolto lo scheletro di un bambino. Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura: i suoi vuoti di memoria sono sempre più ...