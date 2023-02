Fiori sopra l’Inferno | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L’abbiamo appena vista nei panni di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7, ruolo che ha deciso di mettere da parte (probabilmente, però, tornerà ad interpretarlo prossimamente) per dedicarsi ad altri progetti. Uno di questi, per Elena Sofia Ricci, è, la nuova fiction di Rai 1 in onda a partire da lunedì 13 febbraio 2023. Ma daè composto? In tutto, gli episodi della miniseriesei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale, quindi, va in onda il 27 febbraio., la trama La serie tv è tratta dall’omonimo best-seller ...