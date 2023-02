Fiori sopra l’inferno | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi su tpi

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Questa sera, lunedì 13 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci, trasposizione televisiva dell’omonimo libro di Ilaria Tuti, edito da Longanesi nel 2018 e diventato subito un successo, tanto da essere pubblicato in oltre 27 Paesi stranieri e vincere il “Prix nouvelles voix du Polar” in Francia, mentre nel 2019 è stato selezionato come “Crime Book of the Month” dal prestigioso quotidiano inglese Time. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Nel primo episodio vedremo il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent. Poco dopo, sulla scena del ...