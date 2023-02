FIORI SOPRA L’INFERNO | ELENA SOFIA RICCI TRA DELITTI E ALZHEIMER NELLA SERIE DI RAI1

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tre prime serate ad alta tensione su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio alle 21.25. Un’come non l’abbiamo mai vista, alle prese con una storia che ha appassionato i lettori con il romanzo d’esordio di Ilaria Tuti. Un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. Teresa Battaglia () è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da sé stesso e dal proprio passato. Forte, ...

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È pronta a entrare nel cuore del pubblico di Rai1 Teresa Battaglia, la poliziotta della nuova fiction Fiori sopra l'inferno, con protagonista l'attrice toscana Elena Sofia Ricci. Dismessi i panni di suor Angela, l'artrice si è voluta cimentare in questo nuovo ruolo.

Le location, in una fiction, possono essere davvero importanti ed oltre ad offrire suggestivi panorami possono anche diventare elemento stesso del racconto che, ambientato altrove, non avrebbe lo stesso impatto. Ecco le location di Fiori sopra l'inferno, la fiction in onda su Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci. Da lunedì 13 febbraio 2023 su Rai 1 va in onda una nuova fiction, si tratta di Fiori sopra l'inferno.