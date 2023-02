FIORI SOPRA L’INFERNO | ELENA SOFIA RICCI TRA DELITTI E ALZHEIMER NELLA NUOVA SERIE RAI

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tre prime serate ad alta tensione su Rai 1 a partire da lunedì 13 febbraio alle 21.25. Un’come non l’abbiamo mai vista, alle prese con una storia che ha appassionato i lettori con il romanzo d’esordio di Ilaria Tuti. Un piccolo paese di montagna. Paradiso apparente che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli. Teresa Battaglia () è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da sé stesso e dal proprio passato. Forte, ...

Dopo aver dismesso i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti , Elena Sofia Ricci è pronta ad una nuova avventura. Si chiamal'inferno , ed la nuovissima fiction targata Rai 1 in onda a partire da lunedì 13 febbraio. Tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Tuti , la serie ha come protagonista Teresa Battaglia, una ...Chi è Gianluca Gobbi, attore milanese volto dell'ispettore capo Parisi inl'inferno. Nel corso della sua lunga carriera recitativa L'articolo Gianluca Gobbi, chi è l'ispettore capo Parisi inl'inferno: vita privata, moglie, figli proviene da True ...

Fiori sopra l'Inferno: stasera in Tv la nuova serie di Rai 1 con Elena Sofia Ricci AMICA - La rivista moda donna

"Fiori sopra l'inferno", Elena Sofia Ricci e il male silenzioso dell'Alzheimer ilGiornale.it

Fiori sopra l'inferno: Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia Libero Magazine

Parte stasera Fiori sopra l’inferno, nuova fiction con Elena Sofia Ricci cacciatrice di serial killer Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Fiori sopra l'inferno, stasera in tv la prima puntata della serie con Elena Sofia Ricci: nel cast anche l'ex g ilmessaggero.it

Stasera in tv, lunedì 13 febbraio, su Rai 1 è in programma la fiction Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia. Tre prime serate ad alta tensione, protagonista Elena Sofia Ricci, alle prese ...Posted on 13/02/2023 da Paolo Sutera in Fiction e soap, Notizie tv, Rai1, Telefilm e serie tv // Nessun commento L’abbiamo appena vista nei panni di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7, ruolo che ha dec ...