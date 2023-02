(Di lunedì 13 febbraio 2023) Giovedì 16, in Portogallo, l'andata dello spareggio di Conference League. I viola deludono in campionato, i lusitani volano.

Giovedì 16, in Portogallo, l'andata dello spareggio di Conference League. I viola deludono in campionato, i lusitani volano....che la citazione arrivi a poche ore dal successo della Juventus di Allegri contro la... Commisso lo aveva rilasciato ai microfono di Sportmediaset al termine della sfida diItalia che ...

Cremo-Fiorentina (Coppa Italia): tariffe agevolate per gli abbonati US Cremonese

Coppa Italia, per Cremo-Fiorentina tariffe agevolate agli abbonati CuoreGrigiorosso.com

Condò: “Braga tosto, ma se passa la Fiorentina allora tutto è possibile” Viola News

Fiorentina, la coppa per dare una svolta. Ma i numeri del Braga fanno paura LA NAZIONE

FIORENTINA, UNA SQUADRA CHE NON DÀ GARANZIE E FIDUCIA. COMMISSO, LA DIFESA AD OLTRANZA NON AIUTA A... Firenze Viola

Chi l'ha delusa di più in campionato "Vedo la Fiorentina in difficoltà, anche ambientale. L'obiettivo è la Coppa Italia ora, oltre alla Conference. E' in difficoltà dal punto di vista dei risultati e ...Il tutto porta i gigliati a occupare la quattordicesima posizione. Si dirà, giustamente, che la Fiorentina ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Verissimo, ma questo vale anche per ...