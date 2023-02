Fiorentina | Biraghi | “i giocatori devono dare qualcosa in più”

Leggi su zon

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Cocente sconfitta per lacontro la Juventus per 0-1. A 2 minuti dalla fine, la viola si è vista annullare l’agognato gol pareggio di Castrovilli a causa di un millimetro fuorigioco (parte del tallone di Ranieri in offside). A commentare la situazione dellaè intervenuto il capitano Cristianoai microfoni di DAZN, con il quale ha anche spiegato avvenuto in campo con l’ex compagno Vlahovic. “Vlahovic? Tutta roba di campo, niente di più. L’importante è che rimanga lì. Ognuno gioca per fare del proprio meglio, normale che ci sia agonismo, ma finisce lì”. “Ci troviamo qui a dire che la prestazione la facciamo quasi sempre e poi usciamo sconfitti. Per invertire la rotta dobbiamo trovaredentro di noi, come abbiamo fatto con la Lazio o con la Roma in 10. Il lavoro che ci fa fare ...