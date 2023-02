Fiorentina | Antognoni punge | “Società ha commesso errori | come tutti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Giancarloè intervenuto alla presentazione dell’istituzione dell’associazione Davide Astori, parlando anche delle attuali difficoltà in casa. La sconfitta in casa della Juventus non ha certo migliorato una classifica fin qui deludente,conferma l’ex calciatore e simbolo del club gigliato: “Se le cose non vanno bene si parte sempre dall’alto, quindi sicuramente lahadeglicosìgli altri – afferma– Il momento è difficile e la classifica negativa, ma a volte bastano pochi risultati per cambiare la situazione.” A livello di singoli c’è però stato il rientro di Castrovilli dopo i problemi fisici: “Si tratta di un giocatore importante, il suo rientro rappresenta una ...