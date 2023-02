Finale Champions League 2022 | Uefa e autorità francesi sotto accusa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Sky News” ha fornito alcune anticipazioni sul rapporto commissionato dallasui fatti delladiallo Stade de France, con i tifosi del Liverpool rimasti coinvolti in una ressa ai cancelli d’ingresso, dispersa con l’uso di lacrimogeni e gas urticanti. La stessae lesono responsabili delle carenze organizzative che “hanno quasi portato a un disastro”, si legge nel rapporto. Alla, in quanto organizzatrice principale dell’evento, viene attribuita la responsabilità primaria di quanto accaduto. Tuttavia, a finiresono soprattutto polizia e Federcalcio francese, che avrebbero dovuto garantire la sicurezza. Assolti invece i tifosi ...

Torna dopo tre mesi la principale competizione europea. Il programma completo: in campo anche il Milan che martedì 14 febbraio ospita il Tottenham di ...... offerta a 2,80 in netto vantaggio su Bayern Monaco a 7 e PSG a 9, avversarie nell'ottavo di...più dura per le altre due italiane - le ultime due formazioni della Serie A ad alzare la-...

Verso Milan-Tottenham, le statistiche prepartita dell'ottavo di finale di Champions Milan News

Champions League, ottavi di finale: dove vedere le prime quattro partite QUOTIDIANO NAZIONALE

Champions League 2023, quando giocano Napoli, Milan e Inter gli ottavi di finale: date, orari, programma, tv, streaming OA Sport

Inter, Milan e Napoli: quanto valgono quarti di Champions Calcio e Finanza

Pioli a Mediaset: "Siamo cresciuti in personalità. Quarti di finale Faremo di tutto per raggiungerli" Milan News

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, è presente in conferenza stampa dalla pancia di San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per l'andata degli ottavi di finale ...Neymar, stella brasiliana del Paris Saint-Germain, è stato protagonista della conferenza stampa pre-partita in vista dell'ottavo di finale di Champions League da giocare contro il Bayern Monaco: "Mi ...