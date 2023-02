Figli con disabilità | come ottenere il contributo per genitori disoccupati o monoreddito

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dal 1° febbraio 2023 e sino al 31 marzo 2023 sarà possibile presentare la richiesta per l’anno 2023 delin favore deiconcon, cosìindicato nel messaggio Inps n. 442 del 27 gennaio 2023, sulla base dei requisiti e delle istruzioni indicate nella circolare Inps n. 39 del 10 marzo 2022. In particolare, si tratta di unmensile, della misura massima di 500 euro netti, in favore di uno dei, facenti parte di un nucleo familiare monoparentale cona carico, anche maggiorenni, con unariconosciuta in misura pari o superiore al 60 per cento. I ...