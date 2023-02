Ferrari | meno di 24 ore alla presentazione della nuova monoposto SF-23

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Manca sempre, la SF-23, che nella giornata di martedì 14 febbraio verrà svelata al pubblico. Il team di Maranello torna ad adottare la sigla SF – acronimo di Scuderia– dopo che l’anno scorso aveva optato per F1-75 e lo fa per l’ottava volta dal 2015. Il 23 è invece ovviamente riferitostagione agonistica. Non sono ancora stati resi noti i dettagli, che nei giorni scorsi ha però battuto un colpo. Nel reparto Montaggio Veicolo è stata infatti accesa la power unit, montata in vettura, sotto gli occhi del team principal Frederic Vasseur, il CEO Benedetto Vigna, il Vice Presidente Pieroe ovviamente ...

Certo, quest'anno, con la pandemiapreoccupante, torneranno all'evento fisico e il giorno dopo laSF - 23 farà i suoi primi giri con un 'filming day' a Fiorano. Come al solito, l'...... non ha più interesse per la medesima persona che prima aveva messo alla gogna, men cheper ... come sottolinea l'ex presidente del consiglio comunale in un'intervista a Paolodi Libero. Un ...

La Formula 1 dà ragione alla Ferrari: Red Bull avrà meno vantaggi ... Fanpage.it

Red Bull-Ford, nuovo motorista a metà: quattro milioni in meno FormulaPassion.it

F1, Ferrari batte i pugni: si mette male per la Red Bull TuttoMotoriWeb.it

Ferrari, meno di 24 ore alla presentazione della nuova monoposto ... SPORTFACE.IT

Ferrari, la nuova SF-23 è pronta: arrivano le prime immagini della rossa Formula1 Web Magazine

Ovviamente la nuova Ferrari SF-23 è apparsa nascosta da una coperta rossa con il logo della Scuderia. Queste immagini arrivano a meno di 24 ore dall’evento di presentazione ufficiale della SF-23, che ...ROMA - Cresce l'attesa tra i tifosi della Ferrari per la presentazione della nuova SF-23, che si terrà martedì 14 febbraio alle ore 11.15. Quando manca ormai meno di un mese all'inizio del mondiale ...