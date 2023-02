Ferrari | adesso è ufficiale | divorzio inatteso | scossone in Formula 1

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Una notizia inaspettata quella delcon la scuderia di Maranello, addio dopo anni e per il futuro si punta in grande! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ormai non manca davvero molto, circa due settimane e finalmente si accenderanno i semafori versi per la prima tappa di1. Prima del Bahrein, però, l’appuntamento Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.