Fedez torna sui social dopo i rumor di una presunta crisi con Chiara Ferragni | le sue parole

Leggi su isaechia

(Di lunedì 13 febbraio 2023)la finale della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo vinta da Marco Mengoni, diverse polemiche avevano investitoper via del bacio scambiato sul palcoscenico dell’Ariston con Rosa Chemical, secondo alcuni già programmato. Non era passata inosservata suinemmeno la clip di unaarrabbiatissima con il maritola performance dell’artista di Made in Italy. Concordata anche quella o fra i due quella sera c’era davvero della maretta? Stando ad alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, fra il rapper e l’imprenditrice digitale soffierebbero venti die il bacio è stato solo la punta dell’iceberg. n molti hanno notato che lasui suoiha ringraziato diverse persone, ...