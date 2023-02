Fedez ruba la scena alla Ferragni a Sanremo 2023 | «Lei è nera» E spunta il primo post dopo il bacio-gate | «Ti amo» | cosa è successo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In casa Ferragnez non deve tirare proprio una bella aria. Doveva essere il Festival di Chiara, quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito...

la scena a Chiara, l'influencer italiana più famosa del mondo, la donna che aveva detto di no al Festival per tre volte e quest'anno invece voleva brillare di luce propria, con i suoi 28 ...In casa Ferragnez non deve tirare proprio una bella aria. Doveva essere il Festival di Chiara Ferragni , quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito. L'influencer italiana più famosa del mondo, che aveva detto no a Sanremo per tre volte e ora invece si sentiva pronta, che si era scritta il monologo da sola, la stella che ha portato sul ...

Ieri sera avrete sicuramente visto le immagini del bacio rubato a Fedez da Rosa Chemical. Sia chiaro, non è qualcosa che va combattuto o che non ci saremmo potuti aspettare: è solamente la… Leggi ...In alcuni scatti rubati dal pubblico in sala, l’uomo asseconda con goliardia il teatrino tra Fedez e Rosa Chemical, arrivando persino a filmare le interazioni scabrose tra i due. Al termine ...