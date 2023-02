Fedez-Rosa Chemical | inutile caciara su una scenetta preparata a tavolino

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma, 13 feb –si baciano a Sanremo, ed è scandalo. O meglio, non c’è nessun scandalo, a meno di non essere vissuti negli ultimi 30 anni su Marte (e forse sarebbe stato meglio), ma ciò che lo spettacolino ha voluto comunicare è esattamente quello.? Tutto preparato Su Adnkronos vengono riportare le parole precedenti al presunto “scandalo” trasul palco dell’Ariston. Parole pronunciate durante il podcast Muschio Selvaggio al quale partecipano entrambi l’11 febbraio.dice all’ospite del programma: “Io sarò in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti… Ci possiamo dare un bacino… Con la lingua…”.replica ...

L'ennesima edizione del Festival arcobaleno finisce con un bacio gay traChemical. Il siparietto, studiato, è l'emblema dell'imposizione della fluidità di genere. Già pronto il copione da vittima di Amadeus: "Se mi cacciano, me ne vado per le mie idee".Ogni anno l'asticella sale di una tacca, e se l'anno passato le critiche erano per Achille Lauro quest'anno lo sono state perChemical. Il Pd si attacca a. Per i dem è stato il Festival ...

Secondo lei, in questa “logica perversa” si inscrive lo scandalo tanto ricercato Ad esempio, la scenetta volgare che ha visto protagonisti Rosa Chemical e Fedez… È qualcosa di voluto, come il dare i ...Se io fossi Chiara Ferragni un po' arrabbiata lo sarei. Doveva essere il suo Festival, quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito ...