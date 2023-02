Fedez e il bacio a Rosa Chemical | la foto del passato tra i due prima di Sanremo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Trailè scattato bendi. A confermarlo è Deianira Marzano che riporta una vecchiain cui i due cantanti si baciano, in tempi non sospetti e decisamente ...

Trae Rosa Chemical ilè scattato ben prima di Sanremo . A confermarlo è Deianira Marzano che riporta una vecchia foto in cui i due cantanti si baciano, in tempi non sospetti e decisamente ...Leggi anche >torna sui social dopo due giorni di silenzio: 'Che l'amore trionfi'. Il ... Nella serata dei duetti, ilall'improvviso sul palco di Sanremo tra l'attrice spagnola Rocio Munoz ...

Dopo l'atto sessuale simulato con Rosa Chemical e il bacio a quest'ultimo sul palco dell'Ariston, Fedez sembrava sparito nel nulla. Se n'erano accorti soprattutto gli utenti della rete, abituati a ...Tutti ormai sono a conoscenza del presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez. All’interno del teatro Ariston durante il Festival di Sanremo qualcosa pare essere successo tra loro, nel momento in cui ...