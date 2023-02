Fatture elettroniche | le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ecco leper l’emissione e la ricezionePubblicate dall’Agenzialeper l’emissione e la ricezioneall’interno del Sistema di Interscambio (SdI). Con il nuovo provvedimento, consultabile per intero nel sitoa questo link, si cerca di risolvere le divergenze in atto con il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Quest’ultimo, infatti, aveva espresso dei pareri contrastanti in merito alla memorizzazione dei file XML ...