Fast X | Louis Leterrier spiega in che modo Paul Walker apparirà nel film

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il regista diX,, hato in chenel decimo capitolo della saga cinematografica. NelX sembraanche, l'indimenticabile interprete di Brian O'Conner nella saga, e il registahato in cheverrà coinvolto il personaggio nonostante la morte dell'attore. La star ha infatti perso la vita in un drammatico incidente d'auto avvenuto nel 2013, mentre erano in corso le riprese del settimo capitolo del franchise cinematografico., intervistato da Total ...

Leterrier , intervistato da Total Film , ha parlato diX spiegando che Paul Walker non verrà ricreato digitalmente. Il filmmaker ha raccontato: " Brian è ancora vivo nel mondo diand ...Il cast della pellicola diretta daLeterrier mette insieme volti noti della saga e alcune new ... boss del narcotraffico eliminato da Dom e dalla sua squadra in 'Five' (2011). Non solo: il ...

