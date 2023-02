Fast X | il trailer con Jason Momoa e Vin Diesel mostrato al Super Bowl 2023

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Durante ilè statoun nuovodiX, in cui vediamoche sfida Vin. Nel filmato vediamo anche altri protagonisti del franchise d’azione, tra cui Brie Larson e Charlize Theron, nonché un ampio scorcio di Roma. L’uscita diand Furious 10 è fissata per il 19 maggio. “Come scegli quelli che salvi?“, chiedenel filmato.X segue Dom Toretto mentre affronta il suo rivale, interpretato appunto da, che cerca vendetta e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerla.interpreterà Dante, il figlio del boss della droga brasiliano Hernan ...

VEDI ANCHE Il Super Bowl è finito, lunga vita al Super Bowl: riguarda tutti gli spot Nel primodel nuovo Transformers c'è una Porsche 911 Turbo 964X: ecco ilin italiano. Guarda ...... ma anche durante la pubblicità, dove vengono presentati anche, teaser e spot dei ...and Furious X Articoli più letti I programmi delle elezioni regionali in Lombardia riassunti in 9 punti ...

Fast X: ecco il primo trailer di Fast and Furious 10! ComingSoon.it

Fast X: il teaser trailer rivela new entry e grandi ritorni NewsCinema Magazine

Torino compare nel trailer di Fast X, ultimo capitolo di Fast and Furious Virgilio

Fast X, il trailer italiano del film [HD] MYmovies.it

Fast X: primo trailer ufficiale per il nuovo film della serie Fast & Furious Multiplayer.it

Dopo il folle e adrenalinico trailer, ecco anche uno spot tv per Fast and Furious 10, andato in onda in occasione del Super Bowl LVII.Sport, musica e anche tanti trailer. Se Rihanna ha entusiasmato tutti con la sua ... Inoltre, abbiamo visto lo spot di Fast X, il nuovo atteso capitolo della saga Fast and Furious con protagonista Vin ...