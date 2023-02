Fashion pils | New Era e la nuova collaborazione con Oracle Red Bull Racing

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023) New Era presenta una collezione di headwear di debutto inconRedIn vista dell’arrivo della primavera New Era, marchio leader mondiale di headwear sportivo e lifestyle, presenta la sua collezione di cappellini di debutto realizzata incon la scuderia di Formula 1Red. Lacollezione comprende cappellini per la stagione 2023 per il team cinque volte vincitore del campionato costruttori e per i piloti Sergio Perez e Max Verstappen, due volte campione del mondo. La collezione offre diversi modelli classici di cappellini, tra cui l’iconico 59FIFTY su misura, il 9FORTY e il 9FIFTY con chiusura a scatto sul retro, trucker, berretti in maglia e cappelli da pescatore, ...