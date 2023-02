Fascia da capitano pesante? Siparietto in diretta tra Ferrara e Di Lorenzo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Cremonese, ilpartenopeo Giovanni Diha analizzato quella che è stata la sfida di questa sera. Il terzino azzurro, oltre a commentare quello che è stato l’andamento del match, è stato protagonista di un divertentecon Ciro– exdel Napoli – dagli studi di Dazn. DiNapoli Cremonese Napoli-Cremonese, Difissa gli obiettivi: le parole “Abbiamo messo la stessa maglia della sfida in Coppa Italia, non c’era scaramanzia, abbiamo vinto e siamo contenti. Questada, quando il mister me la diede ero emozionantissimo, spero di continuare così perché stiamo facendo un grande ...