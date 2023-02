F1 | Verstappen | “La nuova Red Bull mi ha fatto una buona impressione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) In attesa dei test ufficiali, Maxha già avuto l’opportunità di testare laRed, guidando la monoposto denominata RB19 in occasione del filming day a Silverstone. Pur non potendo superare i 100 km/h, come da regolamento, l’olandese ha potuto avere un primo contatto con la vettura. “La primaè stata, anche si è trattato solamente di un filming day. E’ andato tutto a meraviglia, come sperato. Sono entusiasta di andare in Bahrain” ha detto il due volte campione del mondo ai canali ufficiali del team. L’attesa è quasi finita pere gli altri piloti (oltre che per i numerosi fan) in quanto lastagione di F1 prenderà il via tra meno di un mese. SportFace.