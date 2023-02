(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ilsarà un anno speciale per il mondo. È l'anno del traguardo dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e anche l'anno dell'mondiale. "- ha sottolineato l'ambasciatore ...

...Iannuzzi in un commento per il quotidiano El Pais di Montevideo - vuole essere protagonista di questa era di progressi verso la sostenibilità e per questo si è candidata ad ospitare l', ...Un tempo durante il quale Roma ospiterà il Giubileo nel 2025 e il possibile, eventuale. Ma sarà tutta l'Italia a godere di queste scadenze che " Dio ce ne scansi - sarebbero velate da una ...

Expo 2030, amb.Iannuzzi presenta candidatura Roma in Uruguay Agenzia ANSA

Gualtieri, 'Ryder Cup tappa verso Expo 2030 Agenzia ANSA

Gualtieri, 'Ryder Cup tappa verso Expo 2030 - ANSA Golf Agenzia ANSA

Expo 2030: Gualtieri ad Amadeus, grazie per sostegno a Roma Agenzia ANSA

Tajani,Ryder Cup occasione per promuovere Italia verso Expo 2030 Agenzia ANSA

Il 2030 sarà un anno speciale per il mondo. È l'anno del traguardo dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e anche l'anno dell'Expo mondiale. (ANSA) ...Verso un appuntamento, quello riguardante la Ryder Cup 2023, che rappresenta anche un volano non solo per il turismo ma per promuovere anche la candidatura Expo Roma 2030 e quella di altri grandi ...