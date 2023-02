Exit poll Regionali 2023 | il centrodestra è in netto vantaggio nel Lazio e in Lombardia

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 febbraio 2023)in, in difficoltà i candidati di centrosinistra, del Terzo Poloi e del M5S. Questo il quadro degli. Francesco Rocca e Attilio Fontana sono quindi i favoriti alla vittoria nele in. Questi i primi dati:La7Francesco Rocca () – verso la maggioranza assolutaAlessio D’Amato (Pd e Terzo Polo) davanti a Donatella Bianchi (M5S)La7Attilio Fontana () – oltre il 50 per centoPierfrancesco Majorino (Pd, M5S, Verdi-Sinistra) – intorno al 35 per centoLetizia Moratti (Terzo Polo) vicino al 10 per cento Opinio-Rai, Rocca in ...