Evra condannato per insulti omofobi | «Mi ritrovo in questa situazione ma non sono quel tipo di persona»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Patrice, ex giocatore di Manchester United e Juventus, è statoqualche giorno fa a pagare 1.000 euro per degliPatrice, ex giocatore di Manchester United e Juventus, è statoqualche giorno fa a pagare 1.000 euro a due associazioni per degliproferiti dopo la sfida tra PSG e Manchester United di Champions League del 2019. PAROLE – «Per tutta la vita ho accettato tutti così come. Ora devo pagare queste due associazioni e spero che useranno i soldi per cose buone ma non è solo una questione di soldi. Miinma nondi ...