EVELYNE TRA LE NUVOLE | al cinema dal 30 marzo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sta per arrivare nelle nostre saletra le, commedia scritta e diretta da Anna Di Francisca (regista e sceneggiatrice, tra gli altri, di La bruttina stagionata, candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, e Due uomini, quattro donne e una mucca depressa, oltre a numerose serie televisive e documentari). Chi compone il cast di “tra le”? A vestire i panni dei protagonisti, Eleonora Giovanardi, Gilbert Melki (attore francese protagonista del film BDE di Michaël Youn e della serie Netflix Destini in fiamme), e ancora, Antonio Catania e Violante Placido. Nel cast anche la rinomata interprete francese Claire Nebout insieme agli italianissimi Andrea Roncato, Marco Maccieri e Lucia Vasini. Sinossi Sofia vive in un antico casale ai piedi della Pietra di Bismantova, dove ...

