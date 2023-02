Europa League | scelta la sfida in diretta in chiaro su TV8

(Di lunedì 13 febbraio 2023)partita in– Dopo oltre tre mesi, con una pausa insolitamente lunga per fare spazio ai Mondiali in Qatar, ripartono le competizioni per club UEFA. Nella giornata di domani andranno in scena i primi ottavi di finale della Champions, per poi chiudere nella serata di giovedì con le sfide di andata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Intanto tornano le Coppe: giovedì arriva l'con il Nantes, ad aprile c'è la semifinale di Coppa Italia con l'Inter, due competizioni che la Juventus può vincere e che nessuno potrebbe ...... non tanto (o non solo) per la fine della pandemia, come accaduto in, ma per una serie di ... perché non era più consentito ai giocatori della MajorBaseball (MLB), la famosa lega degli ...

Capuano: "Il tridente della Juve è pronto per l'Europa League" Tutto Juve

I gol virtuali per una classifica virtuale. La Juve con l’asterisco non molla e aspetta l’Europa Tuttosport

Europa League Juve, Allegri conferma: «E' un obiettivo come...» Juventus News 24

Salisburgo Roma probabili formazioni: le possibili scelte di Mourinho RomaNews

Roma appesa a Dybala, Mourinho vuole gestirlo per la corsa Champions: ma arriva l'Europa League ilmessaggero.it

La Lazio si appresta ad iniziare la nuova avventura in Conference League dopo l'amara retrocessione dall'Europa League. La formazione di Sarri se la vedrà con il Cluj, formazione ...L'allenatore spiega difende i suoi giocatori dopo la vittoria di misura contro la Fiorentina: 'Basta fischi a Kean, De Sciglio e Paredes' ...