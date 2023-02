“Espulso | non c’è altra soluzione” GF Vip | altro pasticcio | “Perdonato troppe volte”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Non c’è fine alle gaffe di Attilio Romita, sempre se così si possano chiamare. Secondo buona parte della platea virtuale, Anna Pettinelli era stata tra le prime a dirlo su Twitter mesi or sono, il giornalista sarebbe già dovuto uscire da settimane se non mesi dal GF Vip 7. Oggi la ennesima frase choc su Oriana Marzoli. L’espulsione sarebbe stata necessaria già ai tempi in cui sminuì Sarah Altobello, definendola non alla sua altezza perché secondo lui superficiale e “fru fru”, per riconquistare la compagna Mimma Fusco che era ferita e gelosa dal loro legame scherzoso. Poi Attilio Romita ne ha dette su Oriana Marzoli e ora di nuovo. GF Vip, ancora polemiche su Attilio Romita Non gli era bastato farsi additare dalla venezuelana e altri vipponi dello spiato appartamento di Cinecittà come un “maiale” e “maschilista”. Dallo studio l’unica a difenderlo, incomprensibilmente, a ...

...si sono rifiutati di consegnare ai poliziotti i documenti tenendo un comportamentocollaborativo, a quel punto sono stati portati in questura e denunciati, uno dei due, come detto, sarà...è chiaro se Christodoulides entrerà a far parte di una delle famiglie europee, dato che a Ciproappartiene ad alcun partito politico. È statoda DISY, il partito di Anastasiades e ...

Calciatore espulso con un cartellino tondo, i tifosi non capiscono: ha ... Sport Fanpage

Insegue e picchia un tifoso che lo aveva aggredito in campo: espulso il giocatore in Colombia Corriere dello Sport

Napoli-Cremonese: manca espulsione netta di Vasquez, la reazione di Spalletti napolipiu.com

Vigor Perconti, Mosciatti: "La squadra ha avuto un atteggiamento maturo e costante" Gazzetta Regionale

Maehle e poi Muriel espulsi in Sassuolo-Atalanta, Marino: "Riecco fantasmi del passato" Sky Sport

È accaduto al minuto 91, quando il portiere ospite Alia stende Salvemini in area e viene espulso. Sostituzioni finite per Menichini ... che di recente ha prolungato il suo contratto con club fino al ...Bocciato l'arbitro di Napoli-Cremonese. Nell'analisi della moviola voto 5 da parte de La Gazzetta dello Sport: "Partita non brillante per Massimi che al 50’ non tira fuori il secondo giallo per ...