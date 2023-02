Escavatore avvolto dalle fiamme in un cantiere | indagini in corso sulle cause

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera a Sant’Anastasia i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Luca Giordano 51 per un incendio. Poco prima, perindi accertamento, uncingolato aveva preso fuoco. Il mezzo daera all’interno di un terreno destinato alla costruzione di un capannone.domate dai vigili del fuoco,in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

