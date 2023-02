Eroina in auto | un 62enne dai domiciliari all’obbligo di firma

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato sottoposto agli arrestidopo la condanna del giudice, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, avvenuta nell’aprile del 2022, di alcuni quantitativi di droga (). A finire nei guai, Olindo Castelluccio, 62 anni, di Apice. L’uomo era stato fermato, alla guida della propria, dai carabinieri ad un posto di blocco nei pressi della rotonda dei Pentri a Benevento. Nella giornata di oggi, il, quindi, è stato rimesso in libertà su richiesta dell’avvocato difensore Luca Russo, ritenendo il giudice che l’obbligo di, potesse soddisfare le esigenze cautelari in questione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.