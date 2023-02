“Era una leggenda” La morte del cantante scuote il mondo della musica | un lutto per tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 febbraio 2023)inper ladel. Aveva solo 54 anni e da tempo soffriva di problemi cardiaci. La notizia è stata riportata dai giornali ma la causa del decesso non è stata confermata. Era stato il musicista a parlare pubblicamentesua insufficienza cardiaca congestizia negli ultimi anni. David Jolicoeur era il membro fondatore del pionieristico trio hip hop De La Soul. Trugoy the Dove, nome d’arte di David Jolicoeur ha co-fondato ilrio trio, insieme a Posdnuos (Kelvin Mercer) e Maseo (Vincent Lamont Mason Jr). Il gruppo ha cambiato il volto dell’hip-hop tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ed è stato premiato ai Grammy Awardsscorsa settimana a Los Angeles durante un tributo. Leggi anche: “È morto in appena un ...