Enzo Jannacci | esce un libro per il decennale dalla scomparsa

(Di lunedì 13 febbraio 2023) MILANO – A 10 annidi(il prossimo 29 marzo) arriva in libreria una biografia che ne ripercorre la vita e il genio artistico, scritta a quattro mani dal figlio Paolo insieme all’amicoGentile. La sua creatività è sempre fonte di omaggi, come quello teatrale di Elio o quello di Paolo Belli che ne ha reinterpretato un brano. Ecco tutto qui, dal titolo di una canzone contenuta in Foto Ricordo, album del 1979, è la storia appassionata di una vita unica e irripetibile, dove l’artista e l’uomosono fotografati e raccontati da chi lo ha visto e conosciuto da vicino, sul lavoro, tra gli hobby, accompagnandone la carriera e le avventure di tutti i giorni. Diviso per decenni, dai primi coraggiosi esperimenti degli anni Cinquanta, ...

Giorgio Calabrese, un italiano medio senza rete di Cesare Borrometi con Vito Vita;NON ringrazia nessuno di Vito Vita e Alessio Lega, e Pop story. Suite per consumismo pazzia e ...Mentre a Sanremo Giorgia e Macron se le cantavano sul motivo di "Vengo anch'io, no tu no" (successo senza tempo di), a molti è ritornato in mente Mario Draghi in viaggio per Kiev, immortalato sul vagone ferroviario insieme col presidente francese e con il cancelliere di Germania, Olaf Scholz: ah, se ...

Esce libro su Enzo Jannacci – MEI – Meeting degli Indipendenti MEI – Meeting degli Indipendenti

I Colla Zio vincono il premio Enzo Jannacci con il brano “Non Mi Va”, Radio Zeta

Enzo Jannacci: un libro per il decennale dalla scomparsa Musicalnews.com

Parma, a marzo doppia data di Elio dedicata a Enzo Jannacci Radio 5.9

Elio racconta Enzo Jannacci il Resto del Carlino

I fautori della soluzione “nazionale” dicono però al tempo stesso, ricordando una famosa canzone di Enzo Jannacci, «no, tu no». In altri termini, io posso aiutare le mie industrie, ma chi ha meno ...MILANO - A 10 anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci (il prossimo 29 marzo) arriva in libreria una biografia che ne ripercorre la vita e il genio ...