Energia green | la spunta Macron | per l’Ue sarà verde anche l’idrogeno prodotto con elettricità generata dal nucleare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023)‘rosa’,condal, potrebbe essere considerato come fonte dirinnovabile. La Commissione Ue, infatti, ha approvato, nell’ambito dei negoziati sulla direttiva Red III, l’atto delegato con i criteri tecnici che stabiliscono quandopuò essere definito ‘’ e rinnovabile all’interno dell’Unione europea. Dando il via libera a quellotramite elettrolisi eseguita conricavata da centrali nucleari, Bruxelles è andata incontro alla richiesta avanzata,nei giorni scorsi, da diversi Paesi, come Francia, che dall’dell’atomo produce circa il 70% dell’, ma ...