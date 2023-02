Elio Germano al Donizetti con “Paradiso XXXIII”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bergamo. La rassegna Altri Percorsi della Fondazione Teatroprosegue giovedì 16 febbraio (ore 20.30), eccezionalmente al Teatroanziché come di consueto al Sociale, con uno spettacolo che presenta i testi dell’ultimo canto della Divina Commedia in un inedito connubio con l’arte del suono e della visione:. Ne sono autori e protagonisti l’attore e registae il musicista e compositore Teho Teardo, con la regia di Simone Ferrari e di Lulu Helbaek, show and creative director del Cirque du Soleil. Disegno luci di Pasquale Mari. Video artists Sergio Pappalettera e Marino Capitanio. Scene design Matteo Oioli. Costumi di Marina Roberti. Con Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola). Produzione Pierfrancesco Pisani per ...

, sarà ospite della seconda edizione della stagione Sguardi, con la direzione artistica di Silvia Mercuriati, che quest'anno è dedicata a Storie non ordinarie.

Esploratore sonoro curioso e sempre attento agli stimoli che vengono da altre forme artistiche, Teho Teardo nella sua carriera si è dedicato all ...