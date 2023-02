- Sarebbe nettissima la vittoria dell'ex - presidente della Croce Rossa, l'assessore alla Sanità del Lazio sarebbe qualche punto davanti alla candidata del Movimento ...- Confermata anche oggi la bassa affluenza rispetto alle regionali del 2018, quando si votava in un giorno solo. Risultati e analisi del voto nello speciale condotto da Enrico Mentana in DIRETTA ...

Elezioni TgLa7 trend Lazio: a Rocca (cdx) la maggioranza assoluta, duello D'Amato-Bianchi TGLA7

Elezioni Regionali Lombardia e Lazio: segui lo scrutinio nello SPECIALE TGLA7 dalle 14.30 TGLA7

Elezioni Regionali, Sardoni dal comitato Rocca: 'Meloni non ci sarà' TGLA7

Elezioni Regionali, TgLa7 trend Lombardia: Fontana oltre il 50%, Majorino 35%, Moratti vicino al 10% TGLA7

Elezioni Regionali: la copertina di Andrea Pennacchioli intreccia politica e Sanremo TGLA7

Sarebbe nettissima la vittoria dell'ex-presidente della Croce Rossa, l'assessore alla Sanità del Lazio sarebbe qualche punto davanti alla candidata del Movimento Cinquestelle ...7 settimane e mezzo alle regionali in Lombardia e Lazio. Rocca per Meloni a Roma, chi per Conte Che farà bossi