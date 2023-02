Elezioni Regionali | prima proiezione | Fontana al 52 | 30% | Majorino al 34 | 70%

(Di lunedì 13 febbraio 2023) - In base ai dati di Swg, netta vittoria per il presidente uscente, espressione del centrodestra, mentre la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti avrebbe ottenuto intorno al ...

'Quello del distacco tra i cittadini, gli eletti e gli elettori e' un problema'. E 'certamente preoccupa un dato cosi' basso di partecipazione' allein Lombardia e Lazio. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia - Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a margine di una conferenza stampa a Bologna. ...Alle 23 di domenica alle urne era andato solo il 29,7% degli elettori, meno della metà rispetto alledel 2018 quando però si votò in una sola giornata.

Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è arrivato nella sede del partito in via Bellerio, a Milano, per seguire lo spoglio delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio.In vantaggio il candidato alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca al 52.5%, seguito dal candidato di centrosinistra Alessio D'Amato al 32%. Terza Donatella Bianchi, in corsa con il ...