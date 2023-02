Elezioni regionali nel Lazio | seggi chiusi | il dato sull’affluenza alle ore 23

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma –in tutto il. Le urne riapriranno domani mattinaore 7. Ilè in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale del 2018. “E’ un’elezione importante, quindi spero che l’affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per Regioni così strategiche per una nazione. Quindi andate a votare”, le parole della premier Giorgia Meloni uscendo dalo a Roma dove è andata a votare nel pomeriggio di domenica 12 febbraio per la presidenza della Regione. Metodo proporzionale, maggioritario e voto disgiunto Secondo la legge elettorale regionale in vigore, l’80% del Consiglio regionale (40 consiglieri) saranno eletti in base al metodo proporzionale,liste ...