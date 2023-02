Elezioni regionali nel Lazio | il primo discorso di Rocca presidente

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Roma – “E’ un momento di grande emozione e soddisfazione. E’ stata una corsa breve ma intensa: in me ora prevale il senso di responsabilità che i cittadini hanno voluto affidarci”. Così il nuovodella RegioneFrancescoal comitato elettorale, allestito al salone delle Fontane all’Eur, in cui è stato accolto da grandi applausi. rnel suodopo la vittoria, al comitato dell’Eur. “Dobbiamo risollevare una sanità distante e che mortifica la dignità dei cittadini. Anche il dato dell’astensione – aggiunge – genera un forte senso di responsabilità, perché significa che i 10 anni di Amministrazione del centrosinistra hanno allontanato i cittadini dalle istituzioni, quest’ultime incapaci di dare delle risposte. Noi c’impegneremo – spiega – nel ripristinare la fiducia ed il ...